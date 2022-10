OE2023: mais meios e operacionais na rua para combater criminalidade violenta e juvenil, 75% do orçamento empregue em despesas com pessoal

A maioria das medidas anunciadas no Orçamento de Estado relativas à Administração Interna já era conhecida. Foram surgindo nos últimos meses em reação urgente à atualidade, marcada, por exemplo, pelo aumento da criminalidade juvenil e grupal (expressa pelo RASI) ou pela escassez de meios e condições em que operam os serviços de segurança. O Governo quer “consolidar e reforçar a posição de Portugal enquanto um dos países mais pacíficos do mundo” e para isso considera necessário robustecer a “capacidade de resposta, preventiva e reativa” do sistema”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler