MNE dispõe de quase €500 milhões para despesas com pessoal, Instituto Camões e comércio externo

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) dispõe de 496,2 milhões de euros de dotação orçamental para despesa total consolidada para o próximo ano. O valor, inscrito na proposta do Orçamento do Estado (OE) apresentado esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, representa um incremento de 1,2% face à execução estimada até ao final deste ano. As despesas com pessoal (de 218,7 milhões de euros, um aumento de 6,1% relativamente a 2022), o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (37,8 milhões) e a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (26,7 milhões) representam a maior fatia da dotação para despesa total consolidada do MNE.

