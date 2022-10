Investimento público dispara 36,9% porque falhou meta de 2022 em mil milhões de euros

A proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2023 prevê um disparo do investimento público na ordem dos 36,9%, de 6.295 milhões de euros (2,7% do PIB) em 2022 para 8.618 milhões de euros (3,5% do PIB) em 2023.



Contudo, este disparo da formação bruta de capital fixo das administrações públicas deve-se ao facto de o Governo ter voltado a falhar a meta do investimento público para 2022.



No OE 2022 proposto em abril, o Ministério das Finanças previa investir 7.317 milhões de euros (3,2% do PIB) nos serviços públicos, incluindo obras públicas impulsionadas pelos fundos europeus do Portugal 2020 ou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).



No OE 2023 proposto esta segunda-feira à Assembleia da República, o Ministério das Finanças reduz a previsão de investimento público para 2022 em 1.022 milhões de euros (-14% face à meta inicial) para 6.295 milhões de euros (2,7% do PIB).



Caso a meta do OE 2022 tivesse sido cumprida, o investimento público orçamentado para 2023 significaria um aumento de 17,8% e não de 36,9%.

Convém notar que o investimento público não supera os 2,5% do PIB desde 2011. Em 2016, atingiu mesmo o mínimo histórico de 1,6% do PIB, permanecendo abaixo dos 2% do PIB até 2020.



A meta de 3,5% do PIB para o investimento público em 2023 conta superar o marco de 3,2% do PIB investido em 2011, mas ainda ficará abaixo dos 4,1% do PIB investidos em 2009 e 2010.



No relatório do Orçamento do Estado para 2023, o Governo destaca o “forte impulso do investimento (36,9%), motivado de forma significativa com a execução dos investimentos estruturantes e dos projetos no âmbito do PRR”.



O destaque do OE 2023 vai para os investimentos na educação (“com a transição digital e a instalação de centros tecnológicos especializados”), na saúde (em “infraestruturas tecnológicas e físicas”) e no ambiente, “nomeadamente no âmbito da eficiência energética, autoconsumo e transportes públicos”, designadamente “a descarbonização e expansão de sistemas de mobilidade”.