Governo aprovou proposta de Orçamento do Estado em Conselho de Ministros

Menos de duas horas depois de o Conselho de Ministros se ter reunido para finalizar a proposta de Orçamento do Estado para 2023, o Governo anunciou num comunicado que a proposta tinha sido aprovada.

A aprovação acontece pouco depois de o primeiro-ministro, juntamente com os ministros das Finanças e da Economia e as ministras da Agricultura e do Trabalho, ter marcado presença na cerimónia de assinatura do acordo de rendimentos e competitividade com os parceiros sociais, naquilo que António Costa descreveu como um acordo “da maior importância política”.

O Presidente da República descreveu-o como uma “almofada” importante em tempos em que se adivinha uma forte contestação social, e António Costa sublinhou que era a prova de que "qualquer maioria, por mais absoluta que seja, não se pode bastar a si própria". É preciso diálogo. O acordo foi conseguido em contrarrelógio, com a CCP (Confederação do Comércio e Serviços de Portugal) a deixar essa crítica bem evidente quando decidiu não comparecer na cerimónia apesar de ter assinado o acordo. A CGTP foi o único elemento da concertação social que ficou de fora.

Nos últimos dias, António Costa empenhou-se particularmente em conseguir um acordo até este domingo de forma a que o Conselho de Ministros conseguisse aprovar o Orçamento do Estado já tendo em conta as medidas previstas no acordo de concertação social. Além de um aumento do salário mínimo nacional maior do que o previsto, e de uma atualização salarial de 5,1% já em 2023 (e 4,8% no próximo), o acordo prevê ainda atualização dos limites dos escalões de IRS com base nesse aumento salarial e prevê, como contrapartida, medidas de incentivo ao investimento das empresas, incentivos em sede de IRC, uma flexibilização do regime de dedução de prejuízos fiscais em sede de IRC, ou ajustes nas tributações autónomas.

Uma das medidas que António Costa mais destacou este domingo, além das medidas de apoio aos jovens e aos quadros mais qualificados, é a manutenção da tributação de 17% em sede de IRC para as pequenas e médias empresas mesmo que venham a ser alvo de fusões e, nesse sentido, que o seu volume de negócio venha a aumentar. O objetivo, disse o primeiro-ministro, é ajudar as empresas a ganhar escala e, com isso, a aumentarem os salários.

Tanto a UGT como os representantes dos patrões com assento na concertação social destacaram o passo importante que foi dado com este acordo, e a disponibilidade para continuarem a trabalhar nos próximos quatro Orçamentos do Estado até ao final da legislatura.

OE a tempo e horas

Ao contrário do que era habitual nos Orçamentos do Estado do anterior governo, que não tinha maioria, desta vez o documento não será entregue fora de horas ou em cima da hora limite para a entrega.

De acordo com informação divulgada pelo Ministério das Finanças, o Orçamento será entregue esta segunda-feira pelas 13h na Assembleia da República. Caberá ao ministro das Finanças, Fernando Medina, à secretária de Estado do Orçamento, Sofia Batalha, ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e ao secretário de Estado do Tesouro, João Nuno Mendes, entregarem a pen em mãos ao Presidente da Assembleia da República.

Pouco depois, pelas 15h, será a vez da habitual conferência de imprensa no Ministério das Finanças, onde o ministro e os secretários de Estado apresentam, em detalhe, o documento aos jornalistas.