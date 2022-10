Costa fechou acordo de rendimentos para 4 anos. O que se sabe das medidas para famílias e empresas em 17 pontos

Depois de ceder a patrões e sindicatos, o Governo conseguiu o que para muitos era “possível, mas altamente improvável”: fechar com os parceiros sociais um acordo de médio prazo sobre rendimentos, salários e competitividade, vigorará até ao final da legislatura. O documento é apresentado este domingo, às 15h00, pelo primeiro-ministro, António Costa, em véspera da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023) ser remetida para a Assembleia da República. A nova versão da proposta, fechada este sábado, deverá conter alterações a algumas das medidas inscritas na versão preliminar do acordo, bem como medidas adicionais, apurou o Expresso junto de fontes ligadas ao processo negocial. Sintetizamos-lhe o que já se sabe deste acordo e o impacto que terá na vida de trabalhadores e empresas.

