Metalurgia tem em junho o seu 4º melhor mês de sempre na exportação

Junho entrou diretamente no top 4 dos melhores meses de sempre para as exportações do METAL PORTUGAL, com um registo de 2,197 mil milhões de euros de vendas ao exterior e um crescimento homólogo de 2,2%, diz a AIMMAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal com base nos números do comércio internacional do Instituto Nacional de Estatística (INE)

No acumulado do primeiro semestre de 2023, a indústria metalúrgica exportou 12,865 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 11,6%, equivalente a 1,338 mil milhões de euros.

“É um registo impressionante que atribui ao ano de 2023 algumas das melhores marcas de sempre. Na verdade, depois dos recordes alcançados em fevereiro e março (o melhor mês de sempre das exportações, com 2,524 mil milhões de euros de vendas ao exterior), seguiu-se maio, com o terceiro melhor registo de sempre, e, agora, junho que entra diretamente no lugar seguinte do ranking”, diz a AIMMAP em comunicado.