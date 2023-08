Volume de negócios na indústria cai 4,7% no segundo trimestre

O volume de negócios na indústria passou de um crescimento homólogo de 6,5% no primeiro trimestre deste ano para uma queda de 4,7% no segundo trimestre, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em junho, o volume de negócios na indústria apresentou uma quebra homóloga nominal de 7,8%, quando no mês anterior a queda foi de 1,7%, referiu o INE, esclarecendo que no caso de ser excluído o agrupamento de energia, as vendas na indústria passaram de um crescimento de 0,7% em maio para uma redução de 1,5% no mês de junho.

O instituto de estatística indica também que em termos homólogos e nominais, o índice de volume de negócios na indústria teve "uma diminuição de 7,8% em junho, mais intensa em 6,1 pontos percentuais (p.p.) que o verificado em maio".

Além disso, o INE explica que o índice de vendas para o mercado nacional diminuiu 5,8% em junho, contra uma queda de 1,4% no mês anterior, ao contribuir com menos 3,3 pontos percentuais (- 0,8 pontos p.p. em maio) para a quebra do índice total.

As vendas para o mercado externo, por seu turno, registaram uma redução de 10,2% em junho (uma queda de 2% em maio), da qual resultou um contributo de menos 4,5 p.p. para o índice agregado (-0,9 p.p. no mês anterior).

Por agrupamentos, a energia deu o contributo mais influente para a queda do índice total, com menos 6,6 pontos percentuais (p.p.), resultante do decréscimo de 27% em junho (-2,2 p.p. e -9,9% no mês anterior, enquanto os bens intermédios acentuaram a diminuição homóloga em 0,2 p.p., para uma q1uebra de 9,6%, tendo contribuído com -3,4 p.p. (-3,5 p.p. em maio).

Já os bens de consumo e os bens de investimento desaceleraram 0,7 p.p. e 11,9 p.p., respetivamente, para um crescimento de 7,6% e 2,2% em junho, contribuindo em conjunto com 2,2 p.p. (4,1 p.p. no mês precedente).

Em termos mensais, o índice de volume de negócios na indústria registou uma queda de 5,7% em junho, contra uma subida de 0,5% em igual mês de 2022.

Os índices de emprego e de remunerações, por seu turno, registaram aumentos homólogos de 0,9% e 8,3% (0,8% e 8,6% no mês anterior), respetivamente, enquanto o índice de horas trabalhadas passou de um crescimento de 1,2% em maio para uma queda de 0,5% no mês de junho deste ano.