Boeing prevê primeiro teste de voo tripulado da cápsula Starliner em março de 2024

A NASA e a Boeing esperam ter a nave espacial CST-100 Starliner pronta para o primeiro teste de voo tripulado até março de 2024, uma data que dependerá da aprovação de uma série de testes técnicos e de segurança.

Numa videoconferência realizada na segunda-feira, responsáveis da agência espacial norte-americana e da empresa privada de aeronáutica destacaram os "enormes avanços alcançados desde junho" e os avanços na resolução de vários problemas detetados nos paraquedas e nas fitas de fibra de vidro P-213, que protegem os cabos do veículo contra o atrito.

Steve Stich, diretor do Programa de Tripulação Comercial da NASA, manifestou-se orgulhoso pelo esforço e progresso feito pela equipa da NASA e da Boeing na abordagem aos "fatores de segurança" dos paraquedas, um "sistema de segurança crítico que foi redesenhado" e completamente revisto.

Este responsável mostrou-se também otimista, apesar dos atrasos e contratempos de engenharia, referindo que a NASA e a Boeing continuam "a trabalhar no progresso do teste de voo da tripulação".

"Concluímos 98% das certificações desse voo", requisito necessário para que a NASA comece a operar voos regulares para a Estação Espacial Internacional (ISS), acrescentou.

As equipas aeroespaciais, por outro lado, continuam a trabalhar no 'software', que está a ser analisado por equipas independentes para "garantir que nada fique sem solução".

"No geral, estamos a fazer um tremendo progresso em direção ao voo", destacaram.

O vice-presidente da Boeing e diretor do programa Starliner, Mark Nappi, destacou o "esforço impressionante de ambas as equipas" na resolução dos problemas detetados, sobretudo aquele relacionado com o paraquedas, cujos testes de queda poderão ser realizados em novembro.

Para Joel Montalbano, diretor de programa da ISS na NASA, a nave espacial Starliner "continua a ser uma alta prioridade" para o programa de voos até ao laboratório espacial, que atualmente são realizados apenas com naves da SpaceX.

"Ter um segundo fornecedor de tripulação é muito importante para a agência, a ISS e para os nossos programas. E isso é algo que estamos a trabalhar duramente para alcançar", salientou Montalbano.

Questionados sobre as datas estimadas para a missão à ISS, os especialistas disseram que, caso o teste de voo da tripulação seja realizado no próximo mês de março, é possível que a missão chegue à estação espacial no segundo semestre de 2024 ou 2025.

A Boeing recebeu da agência espacial 5.000 milhões de dólares em contratos para construir a Starliner, de acordo com a estação CNBC.

O desenvolvimento da Starliner faz parte do programa da NASA para utilizar veículos desenvolvidos e operados por empresas privadas para fazer viagens à ISS.