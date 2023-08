Produção industrial em Portugal voltou a baixar em junho

O índice de produção industrial em Portugal voltou a cair em junho, mas a um ritmo menor que o registado em maio. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em junho o índice recuou 3,7% em termos homólogos, o que compara com uma queda de 4,6% em maio (número revisto em alta face à primeira estatística, que apontava para 4,5%).

Sem o agrupamento da energia, o índice tombou 3,9% no mês em análise (-4% em maio).

Segundo o INE, “todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de bens de investimento" (que viu uma variação positiva de 5%).

Foi o agrupamento de bens intermédios que “apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total”, com uma taxa de variação de -8,2% (-6,5% em maio).

A nível mensal (na comparação com maio) o índice de produção industrial registou uma descida de 0,3% (tinha subido 2,4% em maio).

Relativamente ao conjunto do segundo trimestre do ano (abril a junho) o índice diminuiu 5,2% face ao mesmo período do ano passado.