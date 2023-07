Volume de negócios na indústria caiu 1,7% em maio

O volume de negócios na indústria em Portugal caiu 1,7% em maio, face ao mesmo mês de 2022, uma queda mais ligeira face à redução de 4,5% registada em abril, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira.

Contudo, se excluirmos o agrupamento de energia, o volume de negócios na indústria acelerou, tendo crescido 0,6% no mês em análise, o que compara com 0,2% em abril. em março,

O INE indica ainda que “as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo fixaram-se em -1,4% e -2,2%, respetivamente (-5,7% e -2,7% no mês anterior)”.

No que diz respeito aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, houve uma subida de 0,8%, 8,4% e 1,2%, respetivamente, no quinto mês do ano. Estes valores comparam com 0,9%, 7,5% e -1,2% em abril, respetivamente.