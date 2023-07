Chocolate: como consumimos, de onde importamos e para onde vendemos?

Bem presente na época natalícia, e com vários usos no dia-a-dia, o chocolate é um negócio e o sustento de muitos. Mas de onde vem o chocolate que consumimos? Como o consumimos? Sabia que Portugal está a exportar 5 milhões de euros por mês em produtos com cacau? Esta sexta-feira, Dia Mundial do Chocolate, fazemos uma radiografia ao negócio que adoça a vida de muitos consumidores.