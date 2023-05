Produção automóvel em Portugal cresceu 20,4% em abril

O número de veículos produzidos em Portugal em abril cresceu 20,4% face ao mesmo mês de 2022, num total de 27.482 automóveis, anunciou a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Por tipologia, em abril foram produzidos 21.645 ligeiros de passageiros, mais 16,4%, e 5457 ligeiros de mercadorias, mais 42,9%. Já o número de veículos pesados caiu 9,3%, para 380.

Em termos acumulados, nos quatro primeiros meses do ano, foram produzidos 118.744 veículos, ou seja, mais 27,3% do que em igual período do ano anterior.

“A informação estatística relativa ao primeiro quadrimestre de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, destaca a ACAP.

Os veículos fabricados em Portugal são exportados na sua maioria para a Europa, com uma quota de 88,9% no mês em análise. A Alemanha (com 19,8% da quota), França (15,4%), Itália (13,8%) e Espanha (9%) são os destinos mais relevantes dos automóveis produzidos em Portugal.

No que toca à montagem de veículos pesados, em abril esta não existiu, mas em termos acumulados foram montados 46 veículos entre janeiro e abril, mais 130% que no mesmo período de 2022.