Venda de carros caiu 39,2% no 1º trimestre, em comparação com o mesmo período pré-pandemia

O mercado automóvel registou uma quebra de 39,2% no período de janeiro a março deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2019. No entanto, em comparação com o período homólogo do ano passado registou-se um aumento de 41,9 %.

Os dados, que acabam de ser divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), referem ainda que em março de 2023 foram matriculados em Portugal 24.590 veículos automóveis, ou seja, menos 14,1% que no mesmo mês de 2019 mas mais 51,2% quando comparado com Março de 2022.

No primeiro trimestre de 2023, e ainda segundo os dados fornecidos pela ACAP, foram colocados em circulação 60.563 novos veículos, o que representou uma diminuição de 39,3% relativamente ao mesmo período de 2019, apesar da comparação com 2022 apresentar um aumento de 41,9%.

Na análise estrita do segmento de automóveis ligeiros de passageiros novos, a ACAP nota que no mês de março de 2023 foram matriculados em Portugal 21.472 unidades, ou seja, menos 13,9% que no mesmo mês do ano de 2019. Em comparação com março de 2022 o mercado registou um crescimento de 60,1%.

No caso dos veículos ligeiros de passageiros movidos a energias alternativas os dados da ACAP indicam que quase metade (47,2%) dos carros vendidos nos primeiros três meses do ano em Portugal não tinham motores nem a gasóleo nem a gasolina – eram movidos a energias alternativas, entre as quais se destacam os elétricos (16,1%) e os híbridos puros (16,6%). Os híbridos plug in, que recarregam com ligação à corrente elétrica, representaram 10,5% desse segmento.