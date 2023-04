Há duas marcas de carros francesas e três alemãs, entre as cinco mais vendidas em Portugal

A líder destacada das vendas de carros em Portugal, nos primeiros três meses do ano, é a francesa Peugeot, com 6.110 unidades novas colocadas no mercado.

Segue-se a também francesa Renault, com 3.848, e depois três concorrentes alemãs: a Mercedes (3.483), a BMW (3.442) e a Volkswagen, com 3.273 unidades vendidas durante aquele período.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), e revelam também que a maior subida, entre as primeiras cinco marcas, foi registada pela Volkswagen, que viu as suas vendas crescerem 102,8%.

Lamborghini cresceu 150%

Nas marcas de luxo e dos superdesportivos, o destaque do trimestre, em termos de crescimento, vai para a Lamborghini, que viu as suas vendas aumentarem 150% em termos homólogos, com a entrada de 10 novas unidades no mercado nacional.

A mítica marca italiana Ferrari vendeu 11 carros, nos primeiros três meses do ano, e a Maserati 16, tantas como a Aston Martin.

Se olharmos apenas para o mês de março, a marca de luxo que mais subiu no mercado nacional foi a Bentley, que vendeu 7 unidades, contra apenas uma no mesmo mês de 2022 – um aumento homólogo de 600%.