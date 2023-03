Volkswagen lança carro elétrico para as massas, a menos de 25 mil euros

A Volkswagen acaba de apresentar um novo modelo totalmente elétrico que irá custar menos de 25.000 euros. Para já, ainda é um protótipo, chama-se ‘ID. 2all’ e deverá chegar ao mercado em 2025.

É um carro com tração dianteira, com autonomia até 450 quilómetros e dispõe de um motor elétrico de 166 kW, com 226 cavalos de potência.