Preços na produção industrial voltam a desacelerar em fevereiro

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) cresceu 8,8% em fevereiro, mantendo assim a tendência de desaceleração que já se sente há uns meses, segundo no os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

O crescimento registado no segundo mês do ano compara com uma subida de 10,4% em janeiro. Olhando para os dados do último ano, desde junho que a variação homóloga do índice tem vindo a decrescer.

No mês em análise, se excluíssemos o agrupamento de energia, os preços teriam avançado 10,5%.

Para a variação de fevereiro, foi o agrupamento de bens intermédios o que mais contribuiu, pois foi este setor que registou o maior abrandamento, passando de um aumento de 11,8% em janeiro para 9,2% em fevereiro.

Na comparação direta com janeiro, no entanto, o índice registou um aumento de 1,2%.