Produção automóvel em Portugal cresceu 29% em fevereiro

O número de veículos produzidos em Portugal no mês de fevereiro cresceu 29,2% face ao mesmo mês de 2022, num total de 30.968 automóveis, anunciou a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, esta quarta-feira, 15 de março.

Por tipologia, em fevereiro foram produzidos 25.309 ligeiros de passageiros, mais 44,9%; e 5342 ligeiros de mercadorias, numa queda homóloga de 16,1%. O número de veículos pesados construídos em fevereiro cresceu 118,6% para os 317.



No acumulado de janeiro e fevereiro de 2023, a produção nacional foi de 51.515 veículos, um crescimento homólogo de 22,6%. O total de veículos ligeiros de passageiros produzidos nos dois primeiros meses do ano foi de 38.774 (+34%); o de ligeiros de mercadorias, 11.952 (-6%); e de pesados, 789 (+121%).

“A informação estatística relativa aos dois meses do ano de 2023 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,3% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo”, realça a associação.



Os veículos fabricados em Portugal são exportados na sua maioria para a Europa, com uma quota de 87,3%. A Alemanha, França, Itália, Espanha, e Reino Unido lideram os países de destino, com quotas de 19,6%, 15,1%, 12,3%, 9,7%, e 8,2%, respetivamente.

No que toca à montagem de veículos pesados, em fevereiro “foram montados 20 veículos pesados, tendo representado um aumento de 150% face a igual mês do ano de 2022”, segundo a associação do setor automóvel.

No acumulado dos dois meses de 2023, “a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 111,8% face igual período do ano anterior, representando 36 veículos montados em 2023”.

“Nos dois meses de 2023 apenas foram montados veículos pesados de passageiros”, detalha a mesma fonte.