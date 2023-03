Governo espanhol considera "antipatriótica" mudança de sede da Ferrovial para Amesterdão

Na terça-feira 7, o diretor de Comunicação da Ferrovial, Francisco Polo, compareceu na estação de televisão privada Antena 3 para explicar que «possivelmente nós não o soubemos explicar correctamente, mas o que indicámos é que nos Países Baixos se produzia essa segurança jurídica. Mas digo-lhe com toda a clareza que Espanha a tem e que está ao nível dos melhores padrões europeus e internacionais de segurança jurídica. A nossa filial de construção, de energia e a actividade da empresa irão continuar em Espanha. Continuaremos a competir de maneira limpa para ganharmos os melhores projetos em Espanha e fazêmo-lo porque estamos convencidos da segurança jurídica do enquadramento espanhol», indicou Polo. O incómodo pessoal de Sánchez é tal que, segundo admitiu o representante da Ferrovial, o chefe do Governo recusou diversas tentativas do presidente da companhia, Rafael del Pino, para lhe explicar pessoalmente as circunstâncias da decisão empresarial. No seu círculo mais íntimo, Sánchez chegou a qualificar Del Pino como «antipatriota».

A multinacional espanhola Ferrovial demorou uma semana a reagir à virulenta expressão de repulsa do Governo pela transferência para os Países Baixos da sede social da companhia, uma das mais importantes da Bolsa espanhola, que foi anunciada em 28 de Fevereiro. A decisão da empresa e as explicações formuladas às autoridades bolsistas para a justificar causaram grande indignação no Executivo presidido por Pedro Sánchez, (Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, centro-esquerda) onde se considera que foi posta em causa a segurança jurídica do Reino de Espanha e se causou um grave dano à sua imagem internacional como país receptor de investimento estrangeiro, além de servir de pretexto a outras entidades que acalentem planos semelhantes.

Em meios próximos do Governo existe a convicção de que a Ferrovial transfere a sua sede social em busca de um melhor tratamento dos impostos. Os Países Baixos, juntamente com a Irlanda, o Luxemburgo, Malta e Chipre, constituem verdadeiros paraísos fiscais dentro da União Europeia, que desde há anos procura afincadamente harmonizar os sistemas de impostos dos seus países membros. Rafael del Pino (de 65 anos), além de presidir a uma companhia de topo no campo da gestão de infraestruturas e construção de obras públicas, é possuidor da terceira fortuna espanhola, estimada, segundo a revista Forbes, em 3 800 milhões de euros. Engenheiro civil formado nas mais prestigiosas universidades norte-americanas, o mais velho de cinco irmãos, com alguns dos quais quase não tem relação, foi escolhido pelo seu pai, enquanto primogénito, para lhe suceder à frente da empresa. O seu primeiro trabalho importante foi a supervisão das obras de uma estrada de 170 quilómetros no deserto da Líbia.

Esta lei, em princípio concebida para durar dois anos, foi prorrogada em Dezembro de 2022 até finais de 2024. Calviño foi das primeiras figuras do Governo de Sánchez a manifestar as suas «sérias dúvidas» sobre os argumentos que foram esgrimidos pela Ferrovial para justificar a mudança da sua sede social para Amesterdão, entre os quais figuram umas melhores possibilidades de financiamento, tratando-se os Países Baixos de um país com qualificação de risco AAA. A cotação da Ferrovial, por certo, disparou em Bolsa quando foi anunciada a transferência da sua sede, e o aumento do valor da acção produziu uns ganhos de cerca de mil milhões de euros em poucas horas.

Países Baixos atrativos para os investidores

Segundo um porta-voz do ministério da Economia dos Países Baixos, o seu país está muito acima de Espanha nos atrativos para investidores e empresas. De acordo com o Índice de Competitividade Global elaborado pelo Fórum Económico Mundial, a Holanda ocupa nessa classificação o posto 6 e Espanha o 36. Outras fontes asseguram que, com esta manobra, a Ferrovial se procura blindar perante uma eventual e futura crise de dívida a nível europeu. A dívida dos Países Baixos está ligeiramente acima dos 50% do seu PIB, enquanto a de Espanha supera amplamente os 100%. Neste momento, a companhia espanhola vale uns 22 mil milhões de euros, quantia que os especialistas calculam que poderia duplicar se a Ferrovial conseguir cotar-se nos mercados de valores dos Estados Unidos.

O Unidas Podemos (UP, populistas de esquerda), parceiros do PSOE na coligação que governa Espanha, propõe-se legislar para exigir às empresas que decidam abandonar Espanha que devolvam as ajudas recebidas por parte do Estado. No caso da Ferrovial, e no período do Executivo de Sánchez desde 2019, a multinacional espanhola recebeu adjudicações de obras públicas num montante superior a mil milhões de euros. A faturação total da empresa superou os 7 500 milhões de euros em 2022, e 85% da actividade da multinacional teve origem no exterior. A Ferrovial é especializada na construção e exploração de autoestradas com portagem, sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, e na gestão de grandes aeroportos, como o de Heathrow em Londres ou o próximo terminal, atualmente em construção, do JFK em Nova Iorque. A companhia foi fundada em 1952 pelo pai do atual presidente, Rafael del Pino Moreno, que manteve umas excelentes relações profissionais e pessoais com o conjunto dos governos socialistas, presididos por Felipe González, que se sucederam entre 1982 e 1994.

Xavier Vidal-Folch, analista económico do periódico de linha progressista «El País», concorda com as dúvidas da vice-presidente Calviño. «É risível – diz ele num artigo publicado nas páginas de opinião daquele diário na segunda-feira 6 – o argumento da construtora de que se vai embora para alinhar a estrutura corporativa com a sua actividade produtiva, pois não opera na Holanda. É ofensivo insinuar que foge em busca de um país com enquadramento jurídico estável. Espanha tem-no. Assim o demonstra o recorde de investimento estrangeiro em 2022 ou o aplauso da CE ao seu Plano de Recuperação com fundos Next Generation. E é confuso argumentar que se instala em Amesterdão porque se trata de uma plataforma ótima para ser cotada nos EUA. Sucede que muitas empresas espanholas já são cotadas nos Estados Unidos (Santander, BBVA, Grifols, Inditex, Repsol, FCC…) sem necessidade de passarem pela Bolsa Euronext-Amsterdam».