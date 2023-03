Volume de negócios da indústria acelera no arranque do ano

O volume de negócios na indústria em Portugal aumentou 12,7% em janeiro, acelerando face ao último mês de 2022 (11,2%), segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

Esta evolução, indica o gabinete estatístico, continua “a refletir o forte efeito do índice de preços na indústria, que subiu 9,9% no mês em análise”.

Sem o agrupamento de energia, o volume de negócios na indústria cresceu 13,6% em janeiro, o que compara com 8,2% em dezembro.

O INE indica ainda que “as variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo fixaram-se em 12,8% e 12,6%, respetivamente (10,9% e 11,6% no mês precedente)”.

No que diz respeito aos índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas, houve uma subida de 1,8%, 11,9% e 6,8%, respetivamente, no primeiro mês do ano. Estes valores comparam com 1,8%, 6,7% e 1,1% em dezembro, respetivamente.