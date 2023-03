Produção industrial aumenta 4,5% em janeiro

A produção industrial registou um aumento homólogo de 4,5% em janeiro deste ano, depois de ter tido um crescimento de 1,9% em dezembro passado, revelou esta quarta-feira, 1 de março, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, o INE explica que, no caso de se excluir o agrupamento de Energia, há a registar um aumento de 1,7% em janeiro, contra uma queda de 1,8% no mês precedente.

De acordo com o INE, o índice de produção industrial denotou um aumento homólogo de 4,5% em janeiro, isto é, "2,6 pontos percentuais (p.p.) superior à observada em dezembro", sendo que este aumento foi "particularmente influenciado" pelo agrupamento de Energia, sem o qual o índice agregado teve apenas uma subida de 1,7%, contra uma queda de 1,2% no mês anterior.

É referido também pelo INE que em janeiro de 2022 estiveram em vigor medidas restritivas para o combate à pandemia da Covid-19, o que em seu entender "pode ter gerado algum efeito base" no mês homólogo.

Quanto aos agrupamentos, da Energia apresentou o "contributo mais influente" para o aumento índice total (3,1 pontos percentuais), originado por uma subida de 18,6%, contra um aumento de 17,4% no mês precedente.

Já os agrupamentos de Bens de Consumo e de Bens de Investimento contribuíram com 1,4 p.p. e 0,8 p.p., respetivamente, em resultado dos aumentos homólogos de 4,1% e 5,9% (0,7% e 5,0% em dezembro).

O INE sinaliza que o único contributo negativo (-0,8 p.p.) partiu do agrupamento de Bens Intermédios que, ainda assim, passou de uma queda de 5,9%, em dezembro, para um recuo de 2,2% no mês análise.

Em termos mensais, o índice de produção industrial apresentou uma queda de 2,6% em janeiro, contra uma subida de 3,6% em dezembro passado, salienta o INE.