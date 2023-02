Nissan sobe meta de produção de veículos elétricos

A fabricante japonesa de automóveis Nissan aumentou, esta segunda-feira, as suas metas de vendas de carros elétricos e disse que vai também aumentar a produção de motores nos Estados Unidos da América (EUA).

Segundo a “Reuters”, a Nissan tem como objetivo recuperar o atraso que agora sente em relação às concorrentes, como a Tesla. A japonesa foi uma das pioneiras dos veículos elétricos, com o seu modelo Leaf, mas hoje em dia tem lutado contra a crescente concorrência.

Agora, a fabricante de automóveis quer que os veículos elétricos - que também incluem os carros híbridos - representem mais de 55% das vendas globais até o ano fiscal de 2030, uma meta superior à anterior (50%).

Já este ano a Nissan quer produzir 27 novos modelos elétricos, dos quais 19 totalmente elétricos (os restantes híbridos). Na última meta os números eram de 23 e 15, respetivamente.

A empresa vai continuar a produzir carros elétricos na sua fábrica em Smyrna (Tennessee), mas planeia começar a produzir sistemas de propulsão na sua fábrica de Decherd (no mesmo Estado) para ajudá-la a atender aos requisitos do Inflation Reduction Act, legislação com a qual os Estados Unidos da América estão a procurar reforçar o investimento no país.