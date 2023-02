Crise energética leva alemã BASF a eliminar mais 2600 postos de trabalho

A BASF, empresa de produtos químicos alemã, prevê reduzir o número de fábricas em operação devido ao fim do fornecimento abundante e barato de gás russo que viabilizava o seu modelo de negócio. O resultado será a dispensa de 2600 trabalhadores, 2% do número de funcionários, até 2024.

Segundo a Bloomberg, em notícia desta sexta-feira, 24 de fevereiro, estes são dos maiores despedimentos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, há um ano. A BASF já está a fechar unidades intensivas em energia. Duas fábricas de amónia e de fertilizantes já encerraram, com 700 despedimentos na sede alemã, em Ludwigshafen.

As empresas do setor químico alemão, de que a BASF faz parte, foram das mais impactadas com o fim abrupto do fornecimento de gás russo à Alemanha. O setor representava 15% do consumo anual de gás natural antes da invasão. A súbita escassez fez com que a BASF apertasse o cinto no consumo de gás em 35% no ano passado, o que não evitou que os custos com o gás tivessem aumentado 2,2 mil milhões de euros em 2022.

A saída da Rússia da empresa alemã - a BASF estava associada a empresas russas como a Gazprom e esteve envolvida na construção do gasoduto Nord Stream - representou, em 2022, custos adicionais. A saída do projeto do gasoduto implicou imparidades de 7,3 mil milhões de euros para a empresa.

Para se ajustar a esta mudança, a BASF definiu como objetivo anual poupanças de 500 milhões de dólares. A empresa apresentou lucros de 6,9 mil milhões de euros em 2022, menos 12%, e prevê que o resultado operacional deste ano seja ainda menor.

Perante estas perspetivas de curto prazo, a BASF decidiu interromper o programa de recompra de ações. Porém, não reviu em baixa o dividendo previsto de 3,40 euros a pagar aos acionistas.