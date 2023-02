Preços na produção industrial voltam a desacelerar em janeiro

O índice de preços na produção industrial desacelerou em janeiro para os 9,9%, sendo o sétimo mês consecutivo de desaceleração do ritmo de aumento dos preços, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira, 17 de fevereiro. Esta é o sétimo mês de desaceleração face ao máximo atingido em junho de 2022, em que os preços na indústria registaram uma variação positiva de 25,5%.

O principal fator de alívio na inflação na indústria foi o abrandamento da subida dos preços dos bens intermédios, bens que se destinam à produção de outros bens. Sem a componente energética, a variação teria sido de 11,6% em janeiro.

Face a dezembro de 2022, o índice registou uma queda de 0,3%.



“O agrupamento de bens de consumo, com uma taxa de 15,6% em janeiro (16% em dezembro), deu o contributo mais intenso (4,6 p.p.) para a variação do índice agregado. Por sua vez, o agrupamento de bens Intermédios, ao passar de 13,1% em dezembro para 10,8% em janeiro, foi o que mais contribuiu para a desaceleração do índice”, explica o INE.

O agrupamento da “energia”, em contraciclo, acelerou o ritmo de aumento de preços em janeiro, com uma taxa homóloga de 4%. Em dezembro, a variação homóloga tinha sido de 3,3%.



Por secção, nas “indústrias transformadoras” o índice de preços registou uma variação positiva de 16,3%, abrandando face aos 17,7% de dezembro e “contribuindo com 14,1 pontos percentuais para a variação do índice total”, segundo o INE.

Já a “secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio contribuiu com -4,3 pontos percentuais para a variação total do índice, em resultado da redução de 37,9%” do índice, explica a autoridade estatística.