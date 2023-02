Volume de negócios na indústria abranda em dezembro

O volume de negócios na indústria em Portugal aumentou 11,4% em dezembro, um ritmo menor de crescimento do que o registado no mês anterior (15,8%), divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.

O valor de novembro foi revisto em baixa (os primeiros dados apontavam para um crescimento de 16,2%).

Segundo o INE, “esta evolução poderá ter refletido a desaceleração de 3,4 pontos percentuais do índice de preços na indústria, cuja variação se fixou em 10,6% no mês em análise”.

Sem o agrupamento de energia, o volume de negócios na indústria cresceu 8,6% em dezembro, face a 11,4% no mês anterior.

Com estes dados, em 2022 a variação média do volume de negócios na indústria situou-se em 21,8% (14,4% em 2021). “Este resultado é indissociável do forte aumento dos preços na indústria, cujo índice cresceu 20,5% em 2022 (8,9% em 2021)”, lê-se na nota do gabinete estatístico.

O INE especifica ainda que “os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas registaram aumentos homólogos de 2,1%, 6,3% e 1,0% (1,8%, 6,7% e 1,6% em novembro), respetivamente". No conjunto do ano, as taxas de variação do emprego, das remunerações e das horas trabalhadas fixaram-se em 2,6%, 6,6% e 2,5% (0,2%, 4,9% e 3,4% em 2021).