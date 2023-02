Navigator compra empresa em Espanha e alarga em 50% produção de guardanapos e papel higiénico

A Navigator acordou a compra de uma empresa em Espanha que a vai tornar no segundo operador ibérico no negócio do tissue, utilizado para o fabrico de lenços de papel, rolos de cozinha ou papeis higiénicos. Não há valor para o negócio no primeiro comunicado que foi enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira, 1 de fevereiro, mas a empresa teve de fazer um aditamento em que revelou qual o valor que foi tido em conta na transação: 85 milhões de euros.

O negócio consiste na aquisição pela Navigator, antiga Portucel, das ações da espanhola Gomà-Camps Consumer (GC Consumer), que tem também uma empresa em França.

A GC Consumer obteve um volume de vendas de 116 milhões de euros no ano passado, o que permitirá à Navigator registar um crescimento superior a 50% face ao volume de negócios que vem obtendo neste segmento de negócio, que se situa nos 200 milhões de euros anuais.

“A integração desta nova fábrica permitirá à Navigator posicionar-se como o segundo maior produtor ibérico de tissue, adicionando 35.000 toneladas de capacidade de produção anual de papel tissue, que passam a um total de 165.000 toneladas anuais, e aumentando a capacidade anual de converting [conversão da matéria-prima noutros produtos] em 60.000 toneladas, que passam assim para 180.000 toneladas anuais”, de acordo com a nota da companhia de pasta e papel que integra a Semapa. O líder na Península Ibérica é a sueca Essity.

Não havia nenhum valor no primeiro comunicado que foi enviado, mas uma segunda nota à CMVM deu a informação de que o “entreprise value desta aquisição ascende a € 85 milhões”. Este indicador indica a base de valor da empresa que foi tida em conta na operação, mas não quer dizer que seja o montante gasto pela Navigator, tendo em conta que ela inclui também o cálculo de dívida ou outras rubricas.

Plano de crescimento

Esta compra, adianta a Navigator num outro comunicado de imprensa enviado às redações, “enquadra-se no plano ambicioso de crescimento e diversificação do Grupo Navigator”. Esta é, segundo a mesma nota, “a mais moderna operação (criada em 2005 e ampliada em 2018) pertencente a uma das mais antigas e prestigiadas empresas familiares espanholas, com mais de 260 anos de história na produção de papel”.

A Navigator, comandada por António Redondo, tem atualmente presença industrial em Setúbal, Figueira da Foz, Aveiro e Vila Velha de Rodão, sendo que é nas duas últimas fábricas que tem a capacidade produtiva de papel tissue. A compra da AMS em Vila Velha de Rodão foi feita em 2015 e a gestão da altura queria vir a ser líder em quatro anos na Europa. Passados oito anos, não aconteceu ainda essa liderança, mas torna-se agora no segundo maior operador ibérico do papel tissue com a aquisição em Espanha.

Esta compra da empresa com sede em Saragoça é a primeira internacionalização a nível industrial da Navigator, que, fora do país, só tem o projeto de florestação em Moçambique.

Aumento de um terço dos trabalhadores no tissue

“O grupo pretende incorporar o amplo know-how, o talento e a longa experiência dos profissionais da GC Consumer, dando continuidade à atividade desenvolvida até agora pela empresa espanhola e explorando oportunidades que reforcem o posicionamento da operação conjunta no mercado global”, escreve a Navigator no seu comunicado.

Na empresa espanhola operam 151 trabalhadores, que se vão juntar aos 415 funcionários que trabalham na Navigator no segmento tissue. É um aumento de um terço da força de trabalho nesta área. Ao todo, a empresa portuguesa conta com 3218 funcionários.

Libertação de passivo

A Navigator espera concluir a operação até ao fim deste mês, mas primeiro a GC Consumer terá de livrar-se de responsabilidades que constam do seu balanço, para que a empresa portuguesa não as assuma.

“Este contrato encontra-se sujeito às condições suspensivas que são comuns neste tipo de contratos, as quais deverão estar cumpridas até ao dia 28 de fevereiro, que dizem respeito designadamente ao pagamento de passivo e à libertação de garantias que impendem neste momento sobre as ações da GC Consumer”, de acordo com o comunicado.