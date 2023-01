Preços na produção industrial em Portugal cresceram 20,5% em 2022

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) cresceu 20,5% no total do ano passado, tendo abrandado nos últimos meses, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

O crescimento registado em 2022 compara com um aumento de 8,9% em 2021. E sem o agrupamento de energia, a variação média do índice total foi de 14,5% em 2022 (5,6% em 2021).

Mas este indicador tem vindo a desacelerar, sendo que no quarto trimestre cresceu 13,6% em termos homólogos, o que compara com um aumento superior a 22% no terceiro trimestre do ano.

Em dezembro os preços na produção industrial subiram 10,6% face a dezembro de 2021, menos 3,4 pontos percentuais que o aumento registado em novembro, segundo o gabinete estatístico. Este foi o sexto mês consecutivo com tendência de abrandamento dos preços na indústria.

No último mês do ano, a variação deveu-se, sobretudo, ao abrandamento dos preços da energia, pois sem este agrupamento o índice teria registado uma variação de 12,8% (13,6% no mês anterior).

Na comparação com novembro, o índice registou uma queda de 0,2%.