Retenção na fonte do IRS: subsídios de férias pagos em julho antecipam o que será o novo salário líquido

O subsídio de férias pode ser, para alguns contribuintes, uma antevisão de qual será o seu rendimento líquido nos próximos meses, depois de terem entrado em vigor as tabelas de retenção na fonte do IRS revistas, agora em julho. Há muitos trabalhadores, a que se somam os reformados e pensionistas, que recebem esta retribuição a partir deste mês e isso significa que o valor é calculado segundo novos pressupostos que, na maior parte dos casos, reduzem o imposto retido e se traduzem num maior salário líquido ou pensão disponíveis no final do mês.

Note que o imposto devido no final do ano não se alterou com as novas tabelas de retenção na fonte. “Em causa está a aplicação de novas tabelas de retenção na fonte no segundo semestre, com implicações no rendimento disponível na segunda metade do ano e, consequentemente, nos reembolsos de IRS em 2024”, explica ao Expresso fonte oficial do Ministério das Finanças.

Assim, as “novas tabelas aplicam-se a rendimentos de trabalho dependente e pensões pagos ou colocados à disposição desde 1 de julho de 2023”, o que implica que “todos os subsídios de férias" pagos a partir desta data "deverão já ser calculados de acordo com as novas tabelas de retenção na fonte”.