PCP leva justiça fiscal ao Parlamento, mas não consegue aprovar projeto para reduzir IRS e IVA

Foi de uma guerra de números, estatísticas, rankings e de estudos que se fez o debate parlamentar nesta manhã de sexta-feira, dia 7, sobre justiça fiscal. A ordem do dia do plenário na Assembleia da República foi fixada pelo PCP, que propôs um projeto de lei intitulado “Promover uma política de justiça fiscal”, que, nas votações a seguir ao debate foi chumbado com os votos contra do PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal (IL). Votaram a favor o PCP, Bloco de Esquerda (BE) e Livre, enquanto o PAN se absteve.

Houve números para todos os gostos e ângulos puxados ora pela agenda de esquerda, ora a servirem os argumentos à direita. Logo de início o IRC foi arma de arremesso entre as bancadas parlamentares e foi apresentado como baixo – numa perspetiva da taxa efetiva de 18,9%, contabilizados pela Autoridade Tributária para 2021 – e alto, quando o olhar foi colocado na taxa máxima do IRC de 31,5% e, até, nos 25% de taxa média para os últimos anos aferidos por um estudo do Banco de Portugal.

As medidas que o PCP apresentou no início do debate pressupunham uma redução do IRS, uma subida da carga fiscal sobre as empresas e alguns ajustes no IVA (descida de 23% para 6% na eletricidade e gás natural), por exemplo. Do lado do IRS, o deputado do PCP Duarte Alves defendeu o aumento do montante da Dedução Específica de IRS, “pondo fim ao congelamento desde 2010 (nos 4104 euros)”, o que se traduzia numa redução de cerca de 800 euros à matéria coletável.

O PCP defende, igualmente, o fim do regime para residentes não-habituais, o englobamento obrigatório para rendimentos do escalão mais elevado do IRS e a criação de uma taxa especial sobre transações financeiras para paraísos ficais de 35% em Imposto do Selo e ao nível do IVA exige de 23% para 6% na eletricidade e no gás natural (acrescentando o gás de botija) e a diminuição deste imposto nas telecomunicações, da taxa normal de 23% para a taxa intermédia de 13%.

Pela voz de Duarte Alves ficou uma das ideias centrais do projeto de lei do PCP de que “a afirmação de que há impostos a mais, repetida em abstrato pelos promotores da política de direita e os comentadores ao seu serviço, o que visam é criar acolhimento para uma ambicionada redução ainda maior, injusta e escandalosa dos impostos sobre o capital e os seus lucros, as grandes fortunas e o património de elevado valor”. E a afirmação de que não existe um problema de impostos em Portugal, mas sim de justiça fiscal.

PSD reclama louros de “um sistema fiscal mais moderno e justo”

Já Alexandre Simões, do PSD, ironizou que os trabalhadores portugueses “devem estar agora satisfeitos por ouvirem o PCP dizer que não há impostos a mais” e assinalou que se deve ao seu partido o facto de existir “um sistema fiscal mais moderno e justo, com a criação do IRS e do IRC, durante o Governo de Cavaco Silva”.

Na mesma bancada parlamentar, José Paulo Oliveira trouxe mais “dados e estatísticas” para confrontar o PS, como o ranking de competitividade do IMD (Institute for Management Development) que coloca Portugal no fim da tabela no que a toca a política fiscal e falou também nas mais de 240 horas que as empresas despendem em média para preencher declarações fiscais, segundo o estudo ‘Doing Business’, do Banco Mundial.

Vera Braz, do PS, perguntou ao PCP se havia calculado o impacto na receita das medidas propostas, ao que Duarte Alves replicou apontando o dedo ao facto de o Governo não ter apresentado as contas da despesa fiscal associada à prorrogação da dedução dos prejuízos fiscais das empresas.

Já quase no final da sessão, o também socialista Ivan Gonçalves lembrou a mudança pelo Governo PS “da política fiscal da direita” e que a carga fiscal em Portugal “é inferior à média da União Europeia” e que se há mais receita e contribuições “isso deveu-se ao crescimento da economia”.

Por sua vez, João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, criticou o facto de o PCP não ter uma única proposta para reduzir “as mais de 4 mil taxas que afetam as empresas”, nem de dizer uma palavra sobre a subida atual da carga fiscal.

E, do lado do Chega, André Ventura também argumentou contra o aumento da carga fiscal, sobre a qual apontou o dedo ao PCP pelo tempo em que apoio o Governo do PS, trazendo ao debate as estatísticas da OCDE para 2021, que colocaram os impostos sobre o trabalho em Portugal nos 41,8% e “no top 10 dos países da OCDE com a maior carga” e citou ainda os 25% de taxa média efetiva do IRC calculada pelo Banco de Portugal.

Pelo BE, Isabel Pires salientou que há de facto “um problema de justiça fiscal” no país, com os rendimentos do trabalho e os bens essenciais a serem cada vez mais tributados, em detrimento “do capital e dos investimentos especulativos”.