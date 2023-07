Di María e como o desconto no IRS do Programa Regressar está a atrair futebolistas a Portugal

O que têm em comum Di María, Pepe, Nicolás Gaitán, Javi García ou Ricardo Quaresma, além de serem futebolistas? Os cinco terão regressado a clubes portugueses através do regime fiscal para ex-residentes, que o Governo incluiu no âmbito das várias medidas do Programa Regressar, lançado em 2019 pelo primeiro Governo de António Costa para incentivar o regresso a Portugal dos emigrantes do período da troika.

Não serão casos únicos no futebol, com o regime do ex-residente fiscal a revelar-se uma boa oportunidade para os clubes trazerem para o plantel futebolistas que já tiveram morada fiscal no país e que, entretanto, saíram para alinharem por equipas estrangeiras. E com um bónus nos impostos como vantagem competitiva no mercado internacional das contratações, embora aqui a benesse nos impostos premeie jogadores em fim de carreira.