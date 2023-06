Tribunal europeu chumba recurso da Madeira sobre ajudas ilegais da zona franca

O Tribunal Geral da União Europeia (TGUE) chumbou o recurso português no caso das ajudas estatais à Zona Franca da Madeira (ZFM), que tinha sido interposto pelo governo regional, segundo um acórdão divulgado esta quarta-feira, dia 21.

O executivo madeirense tinha recorrido da decisão da Comissão Europeia que, em 2020, declarou como irregulares os descontos no IRC dados, entre 2007 e 2014, às empresas sediadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), também designado por zona franca, considerando que apesar de terem beneficiado de benesses nos impostos estas sociedades não criaram postos de trabalho na região.

O TGUE concordou, assim, com Bruxelas e, numa nota de esclarecimentos enviada à imprensa, o tribunal assinala, que a Comissão concluiu de forma acertada que o regime de redução do IRC aplicado a empresas da ZFM violou as regras comunitárias.

O montante que Portugal terá de recuperar junto das empresas visadas está estimado em mais de 800 milhões de euros (somam-se juros), segundo estimativas do Ministério das Finanças divulgadas pela comunicação social.

Aliás, o Governo central já tinha saído derrotado em setembro de 2021 num outro acórdão do Tribunal Geral, que já havia negado a Portugal a razão neste caso.

Em dezembro de 2020, a Comissão Europeia decidiu que a aplicação do regime de auxílios da Zona Franca da Madeira (em causa está o Regime III, que vigorou entre 2007 e 2014) em Portugal não estava em conformidade com as suas decisões.

Bruxelas alegou que a concessão de reduções fiscais seria apenas dada às empresas que haviam criado postos de trabalho na Madeira e aos negócios cuja atividade efetiva fosse realizada na ilha.

A investigação da Comissão, enquadrada nas iniciativas normais de controlo, teve início em 2018 e chegou à conclusão que das cerca de 1700 empresas abrangidas pelo Regime III de benefícios fiscais 300 teriam usufruído indevidamente de isenções superiores a 200 mil euros. Ou seja, para Bruxelas estas sociedades não terão contribuído, de facto, para o desenvolvimento da região.

Bruxelas exigiu também a revogação do regime e o cancelamento de todos os pagamentos pendentes relativos aos auxílios e mandatou Portugal para determinar o montante a recuperar junto de cada beneficiário individual, aplicando a metodologia estabelecida pela Comissão.

De acordo com nota de imprensa sobre o acórdão remetida aos meios de comunicação social pelos serviços do Tribunal de Justiça da União Europeia (que integra o TGUE), no seu recurso à decisão de Bruxelas, a Região Autónoma da Madeira (RAM) acusava a Comissão de estar errada quendo qualificou como “auxílio estatal” o Regime III, alegando que o mesmo não preenche um dos requisitos exigidos para essa qualificação, que é ter caráter seletivo.

No entender do governo regional este regime constitui uma medida de caráter geral que se insere na economia geral do sistema fiscal português e tem por objeto o enquadramento de situações que objetivamente merecem um tratamento diferenciado.

A RAM alegava, em particular, que o quadro de referência para apreciar a seletividade do Regime III devia corresponder ao território da RAM e não a todo o território português. Porém, o Tribunal Geral considera, agora, que a Comissão tem razão ao considerar que o Regime III, conforme aplicado, conferia uma vantagem seletiva aos seus beneficiários.

A RAM assinalava ainda que a Comissão havia concluído erradamente que o Regime III tinha sido aplicado segundo regras diferentes das que tinham sido autorizadas pelas decisões comunitárias.

Alegação que também não colheu a concordância do Tribunal Geral, que, no acórdão, assinala que a instituição comunitária que defende os interesses dos Estados-membros não cometeu erros de direito, não introduziu condições adicionais às suas orientações dadas naqueles anos e concluiu de forma acertada.

Na opinião do tribunal, está correta a interpretação da Comissão de que as reduções do IRC previstas no Regime III apenas podem ter por objeto os lucros resultantes de atividades “efetiva e materialmente realizadas na Madeira” e não atividades realizadas fora da região, mesmo que por sociedades registadas na ZFM.

A ZFM contém diversos benefícios fiscais concedidos no âmbito do CINM, do Registo Internacional de Navios da Madeira e da Zona Franca Industrial.

Este regime foi inicialmente aprovado pela Comissão em 1987 e a sua prorrogação foi, depois, autorizada pela Comissão em janeiro de 1992 e em fevereiro de 1995. O regime que lhe sucedeu (Regime II) foi aprovado por Bruxelas em 2002 e, em 2007, foi dada ‘luz-verde’ ao Regime III – enquanto auxílio destinado a uma região ultraperiférica para promover o desenvolvimento e diversificação da estrutura económica da Madeira.

O Regime III previa uma redução do IRC sobre os lucros resultantes de atividades efetiva e materialmente realizadas na Madeira, de uma isenção de impostos municipais e locais, bem como de uma isenção do imposto sobre a transmissão de bens imóveis para a criação de uma empresa na ZFM, com limites fixados em função do número de postos de trabalho mantidos pelo beneficiário em cada exercício.

Em determinadas condições, as sociedades registadas na Zona Franca Industrial podiam beneficiar de uma redução adicional de 50% sobre o IRC.