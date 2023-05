"Toda a fraude é grave, mas a dos mais poderosos é indesculpável": Governo francês reforça controlo das grandes fortunas

O governo francês pretende aumentar 25% o controlo fiscal sobre as grandes fortunas e submeter as 100 empresas com maior valor de mercado a auditorias a cada dois anos, além de endurecer as sanções para as irregularidades mais graves.

Conforme antecipou o secretário de Estado do Orçamento, Gabriel Attal, numa entrevista publicada no jornal Le Monde, o governo francês quer que estas medidas sejam postas em prática antes do final do segundo mandato do Presidente francês, Emmanuel Macron, para que "os ultra-ricos" e "as multinacionais que defraudam" pagam o que devem.

"A fraude é um veneno lento para o nosso pacto social. Toda a fraude é grave, mas a dos mais poderosos é indesculpável. A minha filosofia é concentrar esforços nisso e aliviar a pressão sobre as classes médias. Não estou a dizer que defraudam mais, mas quando isso acontece, os valores são significativos", comentou o governante.

O secretário de Estado disse ainda ao Le Monde que França tributa muito mais as grandes fortunas do que os seus vizinhos da União Europeia, uma vez que 10% dos contribuintes pagam 70% do imposto sobre o rendimento, mas garantiu que ainda assim o Executivo entende "a exigência de justiça".

"Quero reforçar as sanções para as fraudes mais graves, por exemplo, quando há ocultação de bens no exterior", detalhou ainda Attal.

Com essas políticas, o governo francês procura responder ao sentimento de descontentamento social gerado pelo aumento da idade da reforma.

O Governo promulgou-o, argumentando que o aumento da idade mínima de reforma era a única forma de salvar o equilíbrio financeiro do sistema a médio prazo.

Por seu lado, grupos da oposição de esquerda propuseram pagar os desequilíbrios com impostos dos mais ricos, uma ideia que teve impacto entre algumas das centenas de milhares de pessoas que se manifestaram na França desde o lançamento da proposta do Governo em janeiro.