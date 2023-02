IRS: Famílias podem declarar alterações no agregado até dia 27 de fevereiro

As famílias têm agora até 27 de fevereiro para comunicar alterações no seu agregado familiar ocorridas em 2022, graças à decisão do Governo de prolongar o prazo, anunciada esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças.

O prazo inicial terminava na quarta-feira, 15 de fevereiro, ou seja, os contribuintes têm agora mais 12 dias para o fazer.

De acordo com a nota do gabinete de Fernando Medina, foram ainda “prorrogados os prazos para outras obrigações declarativas, como a comunicação de frequência de estabelecimento de ensino de dependente com rendimentos, a afetação de despesas e de imóveis à atividade do sujeito passivo e a comunicação relativa a contratos de arrendamento de longa duração”. Todas estas obrigações tinham como prazo final o dia 15 e foram também prolongadas para dia 27.

O Governo justifica o prolongamento destas declarações com os “constrangimentos informáticos pontuais que se verificaram no Portal das Finanças” e para dar aos contribuintes a oportunidade de comunicarem “adequadamente aquelas informações, permitindo-lhes também fazer uma correta e atempada liquidação do IRS [Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares]”.

A campanha de IRS de 2023, relativa aos rendimentos de 2022, irá decorrer entre 1 de abril e 20 de junho.