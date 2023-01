PS quer que o Governo obrigue a AT a cobrar IMI das barragens

O líder parlamentar do Partido Socialista (PS) afirmou esta quinta-feira que a bancada socialista quer acabar com a isenção do pagamento aos municípios do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) por empresas detentoras de barragens, em particular a EDP.

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias sustentou que a isenção no pagamento do IMI, designadamente aplicada a barragens detidas pela EDP, "não tem fundamento".

"Consideramos que há um quadro normativo que deve ser explorado e que tem contexto suficiente para que o Governo e a Autoridade Tributária possam efetivamente permitir aos municípios cobrar as receitas que lhes são devidas. Falo em particular dos municípios de Trás-os-Montes, caso de Miranda do Douro, entre outros", apontou o presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Justificando a opção do PS de avançar com um instrumento de caráter resolutivo e não através da apresentação de um projeto de lei, com efeitos deliberativos, o líder da bancada socialista alegou que é agora importante "incentivar, recomendar e questionar o Governo, em particular a Autoridade Tributária, sobre os instrumentos disponíveis que levem à cobrança dessas receitas por parte dos municípios".

"Este é um processo alinhado com os municípios, mas também alinha com a nossa interpretação do quadro legislativo. Estamos disponíveis para fazer as alterações legislativas que sejam necessárias para futuro, mas o nosso entendimento é que há um quadro legal que é possível utilizar e que deve permitir que a EDP, em particular, pague os impostos devidos aos territórios onde estão instaladas as barragens", salientou.

Eurico Brilhante Dias acrescentou que, no plano político, o Grupo Parlamentar do PS tem "o compromisso de fazer política próxima dos territórios, resolvendo problemas".

Na prática, o líder parlamentar do PS indica haver quadro legal para a AT atuar de forma diferente, permitindo aos municípios arrecadar receita de IMI com as barragens.

Contactado pelo Expresso, Eurico Brilhante Dias disse não estar a pôr em causa o cumprimento da lei pela AT. “Não quero dizer taxativamente que a AT não está a cumprir a lei, mas no quadro normativo atual as receitas dos municípios podem ser asseguradas”, declarou. “A AT tenta de forma diligente cobrar os impostos. Mas há questões de natureza fiscal que precisam de normas interpretativas, e este não é um caso único”, acrescentou o deputado.

Brilhante Dias diz ainda que a proposta do PS é melhor do que a recentemente apresentada pelo Bloco de Esquerda, defendendo que a proposta socialista não mexe na legislação vigente e permitirá a cobrança de IMI das barragens relativo aos últimos quatro anos, enquanto o projeto legislativo do Bloco, segundo Brilhante Dias, apenas terá impacto na cobrança futura de impostos.

A posição agora assumida pelo PS surge depois de a 16 de janeiro o Bloco de Esquerda ter apresentado no Parlamento um projeto de lei para clarificar que as barragens são propriedade das empresas que as exploram e, por isso, têm de pagar IMI.

Esse projeto, sustentou naquela data a deputada Mariana Mortágua à agência Lusa, visa que “se faça justiça”. A deputada do Bloco de Esquerda sublinhou haver uma “incapacidade ou falta de vontade da Autoridade Tributária de cobrar este IMI”.

O tema do pagamento de impostos pelas barragens ganhou expressão mediática na sequência da venda de seis centrais hidroelétricas no Douro pela EDP a um consórcio liderado pela Engie, pelo valor de 2,2 mil milhões de euros.

Essa transação não gerou o pagamento de Imposto do Selo, levando os municípios da região onde estão as barragens a reclamar que o Estado tributasse a transação.

O município de Miranda do Douro decidiu entretanto avançar com uma ação judicial visando a Autoridade Tributária e a Agência Portuguesa do Ambiente para defender o pagamento de impostos associados às barragens que a EDP vendeu.

Notícia atualizada às 16h29, com declarações adicionais de Eurico Brilhante Dias.