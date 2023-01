Portugal está no fim da tabela da competitividade fiscal

Portugal pontua mal no ‘jogo’ da competitividade fiscal. Num estudo acabado de divulgar pelo organismo espanhol Instituto de Estudios Económicos, com base em dados da americana Tax Foundation, a economia portuguesa surge em terceiro a contar do fim, o que corresponde ao 36º lugar em 38 economias, no Índice de Competitividade Fiscal para 2022. O foco do trabalho é Espanha, que é arrasada no que respeita à atratividade fiscal, mas que, mesmo assim, está melhor classificada do que Portugal — situa-se duas posições à nossa frente (34º). As médias da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico e da União Europeia (UE) estão ambas sensivelmente a meio da tabela.

Para Luís Belo, líder do departamento de consultoria fiscal da Deloitte, o desempenho de Portugal não sur­preende, porque, no que toca às empresas, “continuamos a ter a segunda taxa nominal de impostos sobre os lucros (IRC e derramas) — 31,5% — mais elevada da UE e da OCDE”. Uma desvantagem “quando precisamos de atrair investimento”. E faz notar que “existem outros fatores” a contribuir para o mau desempenho, como “a demora no funcionamento dos tribunais fiscais e a significativa complexidade e burocracia no cumprimento das obrigações fiscais”, e sinaliza que faltam “estímulos ao investimento”. Por exemplo, “este ano não foi renovado o crédito fiscal ao investimento que vigorou nos últimos anos”.