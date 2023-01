Iniciativa do Livre faz subir isenção do IVA para 15 mil euros até 2025, e deverá beneficiar 5 mil contribuintes

Em 2025, a isenção do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) para os pequenos negócios e prestadores de serviços com rendimentos reduzidos sobe aos 15 mil euros anuais, mais 2500 euros face ao valor que esteve em vigor no ano passado. Esta alteração deverá beneficiar cerca de 5 mil contribuintes. A intenção do Governo é fazer uma atualização progressiva, em três anos, e acomodar, em particular, a subida da inflação entre 2022 e 2023, através de uma subida de 8% dos 12.500 euros para 13.500 euros, este ano. O valor será de 14.500 euros em 2024, a que se somarão outros 500 euros, no exercício seguinte.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler