Aprender com as derrotas e vitórias

André Araújo é estreante no Global Investment Challenge (GIC) 19/20 e espera voltar a competir em edições futuras desta iniciativa organizada pelo Expresso e a SDG. Conta que “a plataforma utilizada no GIC é extremamente viciante e bem construída. E esta é uma competição que nos faz evoluir como potenciais investidores e permite desenvolver as nossas estratégias e competências através de sucessivas derrotas e vitórias”.

A vontade de saber mais sobre investimento nos mercados financeiros levou André Araújo a integrar esta sétima edição do GIC. A maior dificuldade que enfrentou neste processo foi a volatilidade dos mercados. Já conhecia alguns dos produtos financeiros disponíveis na plataforma da competição, mas espera sair deste exercício prático de investimento que termina no final do dia de hoje, com mais conhecimentos sobre esta matéria.