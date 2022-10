Ferramenta de estudo

António Almeida é repetente no Global Investment Challenge (GIC) e encara a sua participação nesta competição como “uma forma de estudar o mercado bolsista e outras formas de investimento. É uma iniciativa bastante útil para se conhecer o funcionamento dos mercados, as oportunidades e os riscos associados”.

Este participante do GIC 19/20 considera que há três aspetos essenciais para investir. São eles tempo, conhecimento profundo do funcionamento da plataforma e do mercado. Na sua vida real investe na bolsa. “Como já testei e participei em diversos concursos desta natureza, tenho uma noção realista dos riscos associados e da facilidade como se pode perder dinheiro. Assim, há que ser ponderado e racional e nunca arriscar por instinto”, explica António Almeida. Aconselha o GIC a quem quer investir na bolsa ou noutro tipo de produtos.