Espaço para aprender

João Viegas está a participar pela primeira vez no Global Investment Challenge 2019/20 (GIC) e acredita que estas iniciativas são sempre úteis para se testarem estratégias de investimento e para os participantes se familiarizarem com algumas das dinâmicas dos mercados.

Na opinião deste participante “em mercados financeiros há sempre espaço para aprendermos mais e exemplo disso é a situação atual da Covid-19, que foi um grande choque e teste aos mercados financeiros. Tal situação, de tão grande dimensão que tem desempenhado, pode arrasar por completo certas carteiras”, explica. Acrescenta que a situação de pandemia que se vive “foi um choque de proporções extremas e cujos efeitos ainda se estão a manifestar. Digamos que o momento atual é o da incubação do vírus, nos mercados. O que se segue é a doença e esperemos, depois, a cura”. Perante este cenário e no GIC João Viegas conta que tem assumido posições em “instrumentos que fazem sentido no atual contexto, de bastante volatilidade e imprevisibilidade”.

Testar estratégias e capacidades de investimento foi o que levou João Viegas a integrar o GIC. E aconselha esta competição a miúdos e graúdos, com formação nesta área, ou em qualquer outra, desde que tenham interesse nesta temática e gosto em aprender.