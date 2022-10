Da competição para a realidade

“O Global Investment Challenge é uma boa forma de se tomar conhecimento e familiarização com a plataforma e se as pessoas treinarem podem ir para a realidade mais cientes de como tudo funciona. É que os produtos de investimento tradicionais são um modelo completamente esgotado e, na maior parte dos casos, os investidores perdem mais do que ganham. Mas claro há sempre que ter em conta a opção entre risco zero e perda mínima dos produtos bancários e retorno alavancado e risco elevado das plataformas de trading”, explica Jorge Noya, participante do Global Investment Challenge 19/20 (GIC).

Repetente na competição, revela que conhece a maior parte dos produtos financeiros disponíveis na plataforma, embora esteja mais familiarizado com uns, do que com outros. Neste processo competitivo já investiu o seu capital fictício em “contratos de futuros sobre o índice SP500 e futuros de crude oil americano”. Acrescenta que no GIC opta por investir como se o estivesse a fazer na vida real, “com menos risco, mantendo um alto retorno. Talvez mude de ideias na última semana em função da posição e talvez arrisque mais se estiver próximo do primeiro lugar”.