Aprender com os outros

“Uma competição deste género pode ser muito enriquecedora para todos aqueles que se interessam um bocadinho por mercados de capitais. O contexto competitivo fomenta a aprendizagem e a necessidade de aprofundar conhecimentos numa plataforma muito próxima da realidade. A tomada de decisão é algo que também pode ser muito desafiante porque é necessário algum pragmatismo e disciplina para se ser bem sucedido”, revela André Silva, participante do Global Investment Challenge 19/20 (GIC).

Repetente nesta iniciativa, conta que foi em edições anteriores que contactou pela primeira vez com produtos financeiros como CFD’s e Forex. Quer com esta nova participação “aprofundar conhecimentos e conseguir entender melhor o contexto dos mercados, o seu funcionamento e os reflexos que as notícias, decisões políticas e ou geoestratégicas podem ter na flutuação dos índices bolsistas”.

No que respeita a dificuldades sentidas durante a competição, explica André Silva que com a pandemia do Covid-19, os tempos que se vivem são de incerteza.