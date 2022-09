Um desafio real

“Esta é uma experiência enriquecedora, principalmente pelo realismo presente na plataforma e tudo funcionar como se fosse ‘a sério’, só que não mexe com dinheiro real, o que permite ao jogador perceber como os mercados funcionam e o risco associado a todas as decisões”. É assim que João Correia, de 20 anos, caracteriza o Global Investment Challenge (GIC) 19/20.

Foi a vontade de obter uma maior noção acerca de como investir que lhe permita fomentar ainda mais o seu interesse pelos mercados financeiros, a razão que motivou João Correia a inscrever-se nesta competição organizada pelo Expresso e a SDG. Até agora tem aplicado o seu capital no mercado cambial, de forma a entender melhor este mercado e até ao momento está satisfeito com os resultados obtidos.

João Correia acrescenta que no seu caso, como inexperiente que é no investimento nos mercados financeiros, está a ganhar com esta experiência “uma noção de como tudo funciona. É uma preparação para investimentos reais”.