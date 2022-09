Descontrair e treinar

“A concorrência no Global Investment Challenge 19/20 (GIC) é fortíssima, basta olhar as classificações dos vários concursos deste tipo para constatar que os primeiros 10 lugares conseguem facilmente valorizações de 200 ou 300%, o primeiro lugar anda na casa dos 300-400%. Isso é de quem tem muita sorte ou muito talento”, afirma Sérgio Pinelo. Repetente no GIC, este participante assume-se como um entusiasta dos mercados de capitais e refere que esta é “uma competição para descontrair e também treinar”.

Para Sérgio Pinelo iniciativas como o GIC são boas para perceber melhor como funcionam os mercados. “Recomendo-a a qualquer pessoa cujo perfil de investimento aceite algum risco, pois é uma forma de compreender os riscos dos produtos financeiros alavancados sem correrem riscos financeiros reais”, frisa. Acrescenta que embora “o ambiente psicológico do investidor, seja dramaticamente diferente com dinheiro envolvido ou não, e a psicologia é o mais importante neste jogo, as competições permitem um primeiro contacto grátis com a realidade dos riscos e eventualmente dos potenciais ganhos”.