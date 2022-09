Resultados da quarta semana

A quarta semana do Global Investment Challenge (GIC) decorreu entre o dia 26 de fevereiro e 3 deste mês. No final deste período, o participante com o nickname shark49 estava em primeiro lugar no ranking da categoria geral, valendo a sua carteira 1 325 362,58 euros. Em segundo surgia o concorrente com o nickname Mouro com 1 220 413,75 euros e em terceiro o participante com o nickname vik cuja carteira valia 1 129 604,46.

A classificação de estudantes e neste mesmo período era liderada pelo concorrente com o nickname Barbara_Alves cuja carteira valia 760 248,69 euros. Seguia-se-lhe o concorrente com o nickname DiDias com 750 658,67 euros e em terceiro o participante com o nickname M64606 com 745 989,52 euros.