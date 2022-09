Treinar para melhor competir

“Participei na fase de treino do Global Investment Challenge (GIC) o que me permitiu aprender imenso. Como não tinha qualquer experiência e poucos conhecimentos prévios, tive que pesquisar, informar-me e aprender sobre os diversos produtos para fazer investimentos conscientes e boa figura nesta competição. Esta iniciativa abriu-me a porta para o mundo do investimento e tenho a certeza que com o passar das semanas irei sempre aprender mais”, revela Rui Rodrigues, de 18 anos, estudante de economia.

Conta que não conhecia detalhadamente os produtos que tem disponíveis na plataforma de trading do GIC, disponibilizada pelo Banco Best, tinha apenas noções gerais sobre ações e forex.

“Tenho feito algumas transações, investindo o capital maioritariamente em ações e também em Forex. Alguns investimentos correm bem, outros nem tanto”, salienta. Neste processo e no início sentiu dificuldade em entender os muitos números e padrões que lhe surgiam à frente. “Mas a verdade é que quando se passa a barreira inicial e se começa a investir, acabamos por perceber o que estamos a fazer. Considero que esta competição é útil para todos, até aqueles que são novatos como eu, porem à prova e testarem os seus investimentos, antes de passarem para dinheiro real, com todos os riscos que isso envolve”, finaliza.