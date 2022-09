Arriscar sem perder dinheiro

Cada participante do Global Investment Challenge 19/20 (GIC) tinha, no início desta competição que arrancou no dia 5 de fevereiro, meio milhão de euros fictícios para investir em produtos financeiros. Para João Teixeira, estudante do mestrado de economia esta é “uma excelente forma de ver como funcionam os mercados de investimento sem arriscar o próprio dinheiro”.

Na sua segunda participação no GIC, João Teixeira conta que com esta edição espera aprender e vir a utilizar mais as “plataformas mais modernas de trading”. Conta ainda que já conhecia alguns dos produtos disponíveis na prova, como forex e ações, mas que para já está a apostar em investir o seu capital fictício apenas num ativo, embora não revele qual é.