Espelho da realidade

“Desde que tive conhecimento da existência deste desafio que tenho vindo a participar, estando já na minha quarta participação. É uma excelente forma do público mais novo conseguir, aos poucos, ganhar uma maior familiarização com os mercados financeiros”, revela Tiago Alves, de 23 anos, aluno do mestrado de auditoria e fiscalidade.

Do somatório das suas participações no Global Investment Challenge (GIC) acredita que esta é uma iniciativa que permite desenvolver conhecimentos fundamentais sobre os mercados financeiros.

“Aprende-se algo que pode parecer um pouco irrelevante, mas que se prende com a utilização das plataformas de negociação, algo fundamental pois uma má interpretação de uma ferramenta ou um simples clique errado pode ditar a sentença entre ganhar ou perder”, explica. Acrescenta que os erros cometidos nas primeiras experiências no GIC serviram-lhe de lição e permitiram-lhe ter agora melhores desempenhos.

No que diz respeito à análise de tendências e da conjuntura mundial, na opinião de Tiago Alves os mercados financeiros são o espelho da conjuntura que se vive ao segundo, mundialmente. “Eventos como um discurso político ou até mesmo uma doença, como temos verificado com o coronavírus, são grandes influenciadores dos valores do mercado. Como tal, esta é uma experiência que permite ganhar uma sensibilidade fantástica no que respeita a estas análises proporcionando inclusive o desenvolvimento de uma rotina, que creio ser de extrema importância nesta área que é a de estar sempre a par das tendências e dos eventos mundiais, algo que exige dedicação diária”, finaliza.