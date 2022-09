A vontade de aprender mais sobre o mundo da bolsa levou António Rocha e Miguel Costa a participarem em mais uma edição do Global Investment Challenge (GIC). Encaram cada participação como um novo momento de aprendizagem.

Com 62 anos de idade, António Rocha revela que esta é “a melhor maneira de conhecer o mundo financeiro”. Nas semanas de competição já aplicou parte do seu capital fictício na bolsa americana.

Miguel Costa, de 44 anos, conta que “participar no GIC é sempre uma aprendizagem e é interessante compararmo-nos com outras pessoas”. Já conhecia alguns dos produtos em que pode investir o seu capital na prova, nomeadamente ações e CFD's e tem aposta nos CFD's. Acredita que a concorrência no GIC é forte e esta é uma iniciativa que recomenda a quem quer saber mais sobre o funcionamento dos mercados.