Participar para aprender

O Global Investment Challenge 19/20 (GIC) é considerado por muitos participantes como uma formação prática na área dos mercados financeiros. Esse é o caso de Marta Rodrigues, de 20 anos, estudante de matemática aplicada à economia e à gestão e que se estreia nesta competição organizada pelo Expresso e a SDG. Conta que o seu objetivo é “tentar perceber o funcionamento da bolsa, bem como os riscos a ela associados”.

Para já esta participante tem investido o seu capital fictício apenas em ações, produto com o qual está familiarizada. Explica que no início do GIC sentiu “dificuldade ao investir por desconhecer os tipos de ordens, os padrões criados pelas ações, entre outros aspetos com os quais ainda não tinha entrado em contacto”.

A competir na categoria de estudantes, revela que a concorrência é bastante equilibrada. A quem ainda não participa no GIC, aconselha a faze-lo, nomeadamente “a quem mostre curiosidade em aprender mais sobre bolsa, mas que tem receio de investir devido à inexperiência”, finaliza Marta Rodrigues.