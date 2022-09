Repetente no GIC

O interesse pelo funcionamento dos mercados, a vontade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos e de investir sob pressão para ser o melhor, são razões apontadas por Carlos Rodrigues para a sua participação no Global Investment Challenge 19/20 (GIC).

Licenciado em informática e gestão de empresas, este participante pretende no final desta experiência “ficar mais familiarizado com produtos dos quais não tenho muito conhecimento, como ETF´s (exchange traded fund) e consolidar os meus conhecimentos nos restantes produtos, uma vez que o dinheiro é fictício”, afirma.

Até agora já investiu em CFD´s sobre índices e forex. Confessa que as dificuldades sentidas neste processo têm estado relacionadas com “o timing de entrada e saída de uma posição, porque os mercados oscilam cada vez mais, fruto da reorganização geopolítica e das atitudes e decisões de alguns políticos, como por exemplo Donald Trump que provocam irracionalidade nos mercados e no caminho que devem seguir”.

Na opinião de Carlos Rodrigues os conhecimentos adquirimos no GIC podem vir a ser úteis no futuro, já que para quem quer investir pela primeira vez, estas iniciativas são boas, uma vez que no GIC se aplica capital fictício.