Ser fiel à estratégia delineada

“No Global Investment Challenge (GIC) aprendi na prática o que já sabia na teoria, que o melhor ingrediente para se ter sucesso a negociar em bolsa é a resiliência e capacidade de ser-se fiel a uma estratégia, mesmo quando as circunstâncias apelam às emoções mais impulsivas”, revela Rodrigo Felício. Acrescenta ainda que foi interessante observar também o confronto entre a análise fundamental e a análise gráfica dos instrumentos financeiros em que investiu, já que em períodos de volatilidade como o que passou, pode acontecer que nenhum deles seja fiável no curto prazo e a irracionalidade dos mercados pode facilmente sobrepor-se à lógica e à razão.

Na última edição desta competição, Rodrigo Felício inscreveu-se sem expectativas e apenas por gosto pelos mercados. “Pareceu-me o tipo de simulação em que gostaria de participar por poder partilhar os eventos correntes da economia global com outros concorrentes, nomeadamente estudantes e assim fomentar a aprendizagem e competitividade saudável em torno da bolsa de valores”, revela. Vencer na categoria de estudantes foi “um pequeno marco do qual me alegro bastante, não só porque foram dois meses competitivos, mas também porque fui recebido de forma espetacular na cerimónia de entrega dos prémios”, explica. Na atual edição do GIC, já em curso, volta a competir.

Para vencer no GIC 2017/18 Rodrigo Felício investiu em índices bolsistas altamente alavancados. “Permitiu-me obter uma excelente valorização da carteira nas primeiras semanas com um risco moderado, visto que estava a comprar na bolsa a preços de saldo e os mercados fizeram o mesmo”, salienta. A partir daí teve apenas de gerir as mais-valias de forma controlada e tomar partido da vantagem inicial que ganhara e diversificou um pouco a sua carteira com outros tipos de instrumentos financeiros.